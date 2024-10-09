«Извара должна стать Меккой для творческих людей»: усадьбу в деревне, где почти 30 лет прожил Николай Рерих, ждет поэтапная реставрация

Уже привели в порядок парк, на очереди – фасады и кровля дома. Об этом рассказал заведующий музеем Кирилл Жаданов в первом после назначения интервью - Кирилл Владимирович, музей в Изваре был открыт 40 лет назад, в 1984 году.