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Подозреваемый в убийстве семьи покинул Великобританию и задержан в Южной Африке

Подозреваемый в убийстве семьи покинул Великобританию и задержан в Южной Африке

Мужчина, разыскиваемый в Великобритании по делу об убийстве жены и двух дочерей, был задержан в Южной Африке после того, как покинул страну через Зимбабве.

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