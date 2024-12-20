Это что-то новое: Кейт Миддлтон и принц Уильям превращаются в нарушителей королевских традиций

Принц и принцесса удивили британцев. Этот кадр стал рождественской открыткой Кейт и Уильяма Социальные СетиДо недавнего времени самым злостными нарушителями всех традиций британского королевского семейства вполне обоснованно считались принц Гарри и его жена Меган.