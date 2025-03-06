Выступление Верховного на расширенном заседании коллегии МВД

Из выступления Верховного на расширенном заседании коллегии МВД. Основные тезисы.1. В прошлом году практически в полном объёме завершена паспортизация жителей освобождённых районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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