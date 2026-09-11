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Президент ЮАР Рамафоса поблагодарил Россию за многостороннюю поддержку

Президент ЮАР Рамафоса поблагодарил Россию за многостороннюю поддержку

ЮАР благодарна России за многостороннюю поддержку. Об этом 11 сентября заявил президент африканской страны Сирил Рамафоса в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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