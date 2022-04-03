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Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии

Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения часть Симферополя осталась без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

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