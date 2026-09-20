Госслужба Украины сообщила о пожаре на железной дороге Винниччины

В Винницкой области Украины железнодорожный объект получил повреждения, вызвав пожар. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила инцидент.
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