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Царьград

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Белоусов заканчивает СВО? На Киев полетели русские дроны. Сирена разрывается. Власти призывают найти укрытие

Белоусов заканчивает СВО? На Киев полетели русские дроны. Сирена разрывается. Власти призывают найти укрытие

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА ВС России.Примерно в 7:39 по московскому времени в столице Украины была объявлена воздушная тревога.

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