Раскрыто содержание переданных Путиным Карлсону документов

Переданные президентом России Владимиром Путиным во время интервью журналисту Такеру Карлсону копии исторических документов связаны с авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого, сообщили в ТАСС.
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