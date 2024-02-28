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Раскрыто содержание переданных Путиным Карлсону документов

Переданные президентом России Владимиром Путиным во время интервью журналисту Такеру Карлсону копии исторических документов связаны с авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого, сообщили в ТАСС.

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