Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине матери участника СВО вручили благодарственное письмо

На Смоленщине матери участника СВО вручили благодарственное письмо

Губернатор Василий Анохин: «Именно благодаря таким защитниками мы с каждым днём приближаем Победу» В Смоленской области в Глинке матери участника СВО вручили благодарственное письмо от командира войсковой части, поступившее на имя губернатора Василия Анохина.

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