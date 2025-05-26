На Смоленщине матери участника СВО вручили благодарственное письмо

Губернатор Василий Анохин: «Именно благодаря таким защитниками мы с каждым днём приближаем Победу» В Смоленской области в Глинке матери участника СВО вручили благодарственное письмо от командира войсковой части, поступившее на имя губернатора Василия Анохина.