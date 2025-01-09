Крещенский стол: какие символические угощения стоит приготовить

Крещение является одним из самых значимых церковных праздников в православии. В этот день стоит пригоотовить особые блюда, имеющшие свою историю -наример, печенье, капустник, рагу, вареники и множество других сытных и вкусных угощений.
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