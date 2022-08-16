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Путин: ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт

Путин: ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт

Ситуация, сложившаяся на Украине, демонстрирует, что Соединенные Штаты пытаются затянуть конфликт. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил президент РФ Владимир Путин.

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