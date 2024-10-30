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В спорах о пользе вина для здоровья поставили точку

В спорах о пользе вина для здоровья поставили точку

Вопреки распространенного мнению, потребление вина в любых дозах не может приносить пользы для здоровья, заявил Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.

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