В спорах о пользе вина для здоровья поставили точку

Вопреки распространенного мнению, потребление вина в любых дозах не может приносить пользы для здоровья, заявил Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.
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