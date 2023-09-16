4 марта 1394 года в городе Порту появился на свет один из главных исторических деятелей в коллективной памяти португальского народа инфант Дом Энрике (1394–1460), Великий магистр ордена Христа и герцог Визеу, более известный нам сегодня как принц Генрих Мореплаватель, четвертый сын королевской четы основателя Ависской династии короля Жуана I (1357–1433) и Филиппы Ланкастерской (1360–1415).