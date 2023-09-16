Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ай, малацы!! Пинка жабоедам хорошего, пусь валят нахрен в свою Ля Бургонь к своим мазелям. Как сказал бы по случаю по...Буркина-Фасо высы...
  • николай лебедев
    Как долго этот прыщ кузьминов будет жить?Telegram-канал Ba...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Вот пример мужества и героизма. О них нужно говорить на всех каналах, а не о всяких пошляках.Сегодня исполняет...

Генрих Мореплаватель

4 марта 1394 года в городе Порту появился на свет один из главных исторических деятелей в коллективной памяти португальского народа инфант Дом Энрике (1394–1460), Великий магистр ордена Христа и герцог Визеу, более известный нам сегодня как принц Генрих Мореплаватель, четвертый сын королевской четы основателя Ависской династии короля Жуана I (1357–1433) и Филиппы Ланкастерской (1360–1415).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх