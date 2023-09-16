4 марта 1394 года в городе Порту появился на свет один из главных исторических деятелей в коллективной памяти португальского народа инфант Дом Энрике (1394–1460), Великий магистр ордена Христа и герцог Визеу, более известный нам сегодня как принц Генрих Мореплаватель, четвертый сын королевской четы основателя Ависской династии короля Жуана I (1357–1433) и Филиппы Ланкастерской (1360–1415).
Популярные статьи
- В зоне СВО ликвидирован очередной американский наемник, причастный к расправам над пленными военнослужащими ВС РФ
- Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве
- В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима
Свежие комментарии