Пособник сирийских террористов попался российским спецслужбам

ФСБ задержала пособника сирийской террористической организации в Забайкалье Представители УФСБ задержали россиянина по подозрению в пособничестве сирийским террористам, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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