Снегопад ожидается в Москве с субботы и до конца следующей недели

Известия/Анна Селина Снегопад вернется в Москву в субботу и будет идти до конца следующей недели. Высота сугробов может достигнуть рекордных 45 сантиметров, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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