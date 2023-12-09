Снегопад ожидается в Москве с субботы и до конца следующей недели

Известия/Анна Селина Снегопад вернется в Москву в субботу и будет идти до конца следующей недели. Высота сугробов может достигнуть рекордных 45 сантиметров, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.