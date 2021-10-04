Спецназ из «Утти»

В Финляндии, стране, официально придерживающейся политики нейтралитета, по данным последних опросов общественного мнения, от 26 до 38 процентов респондентов выступают за возвращение утраченных в ходе двух войн с Советским Союзом (1939–1940 и 1941–1944) территорий.