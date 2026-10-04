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«Хочу воспитать свободного человека»: как растет сын Екатерины Гамовой Никита Мукасей

«Хочу воспитать свободного человека»: как растет сын Екатерины Гамовой Никита Мукасей

Фотографии Никиты Мукасея в Сети появляются редко, и каждую рассматривают с особенным интересом. Никита — сын двукратной чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой и оператора и продюсера Михаила Мукасея, внук режиссера Светланы Дружининой.

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