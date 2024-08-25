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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Из почти 30 китайских производителей электромобилей только два работают с пр...

Из почти 30 китайских производителей электромобилей только два работают с пр...

Из почти 30 китайских производителей электромобилей только два работают с прибыльюГибриды и электромобили на внутреннем рынке Китая уже заняли более половины первичного сегмента, но высокие темпы экспансии таят не самую лицеприятную для участников процесса истину.

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