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В Ормузском проливе на мине подорвался нефтяной танкер – Defa Press

В Ормузском проливе на мине подорвался нефтяной танкер – Defa Press

Судно с нефтью подорвалось на мине в Ормузском проливе, передает агентство Defa Press. Источник фото: REUTERS / Stringer «Нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался, столкнувшись с морской миной», — говорится в публикации.

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