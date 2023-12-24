Вчерашняя еда; какие продукты нельзя разогревать второй раз

Многие привыкли готовить впрок — большую кастрюлю борща на неделю и казан плова на несколько дней. Ведь если разогреть остывшие блюда на плите или в микроволновке, они становятся почти как свежие! Но ученые с этим утверждением категорически не согласны.
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