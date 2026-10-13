Инфляция в Германии бьет рекорды

Уровень инфляции в Германии в сентябре 2026 года составил +3,3%, сообщила 13 октября пресс-служба федерального статистического управления Германии.
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