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Погба не исключает, что подпишет новый контракт с «МЮ». Он хочет подождать, чтобы получить больше предложений

Полузащитник Поль Погба может остаться в «Манчестер Юнайтед». 28-летний футболист любит клуб и может представить себе, что подпишет новый контракт с «Юнайтед», однако он понимает, что это соглашение наверняка будет последним крупным в его карьере.

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