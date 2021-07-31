Погба не исключает, что подпишет новый контракт с «МЮ». Он хочет подождать, чтобы получить больше предложений

Полузащитник Поль Погба может остаться в «Манчестер Юнайтед». 28-летний футболист любит клуб и может представить себе, что подпишет новый контракт с «Юнайтед», однако он понимает, что это соглашение наверняка будет последним крупным в его карьере.
Полузащитник Поль Погба может остаться в «Манчестер Юнайтед». 28-летний футболист любит клуб и может представить себе, что подпишет новый контракт с «Юнайтед», однако он понимает, что это соглашение наверняка будет последним крупным в его карьере.
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