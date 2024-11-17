Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

897 подписчиков

На Южном Урале полицейские изъяяли из незаконного оборота 1,2 килограмма наркотических средств

На Южном Урале полицейские изъяяли из незаконного оборота 1,2 килограмма наркотических средств

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» полицейскими УНК ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с 15 отделом ГУНК МВД России при силовой поддержке СОБР Управления по Росгвардии Челябинской области пресечена деятельность противозаконной лаборатории, изъято порядка 1,2 килограмма наркотических средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх