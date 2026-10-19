24 октября в арт-пространстве «КУБ» откроется выставка «Искусство с собой» о феномене wearable art. 17 художников, среди них Пепперштейн, Пивоваров, Соков и другие, представят ювелирные украшения по мотивам собственных произведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Играет с огнем»:...
- Конгресс против Т...
- Путин обратился к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым