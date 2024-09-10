Лидер правящей партии в Нидерландах обсудил с Зеленским спецоперацию

Спецоперацию России на Украине, возможные мирные переговоры и атаку на газопровод «Северный поток-2» обсудил лидер голландской правящей партии PVV Герт Вилдерс с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило 9 сентября издание NL Times.
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