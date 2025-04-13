Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими @ Алексей Майшев/РИА Новости Tекст: Вера Басилая Заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине очевидно являются шизофреническими и противоречивыми, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Комментарии
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Надежда
Так а кто делает заявления, разве не шизофреник?)🤔
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11 час.
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