Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими @ Алексей Майшев/РИА Новости Tекст: Вера Басилая Заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине очевидно являются шизофреническими и противоречивыми, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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