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Грузовики взяли в карьер: в России резко вырос спрос на тягачи и самосвалы

Грузовики взяли в карьер: в России резко вырос спрос на тягачи и самосвалы

Российский рынок средних и тяжелых грузовиков демонстрирует рекордный рост. Спрос формирует в первую очередь строительный сектор: возводится жилье, государство и бизнес инвестируют в крупные проекты в сфере транспортной и энергетической инфраструктуры.

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