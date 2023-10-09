Грузовики взяли в карьер: в России резко вырос спрос на тягачи и самосвалы

Российский рынок средних и тяжелых грузовиков демонстрирует рекордный рост. Спрос формирует в первую очередь строительный сектор: возводится жилье, государство и бизнес инвестируют в крупные проекты в сфере транспортной и энергетической инфраструктуры.
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