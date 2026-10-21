В результате атаки беспилотника на автобус, возвращавшийся на Запорожскую АЭС, погиб водитель. За два дня это уже второй подобный инцидент.
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