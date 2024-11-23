Долю учителей младше 35 лет в школах хотят увеличить до 30%

Педагогический состав в российских школах должен помолодеть к 2030 году. Минимум треть учителей физики, математики, химии и биологии должны быть младше 35 лет – это одна из главных задач масштабной комплексной программы, которую запускает правительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии