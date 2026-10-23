Планируя гастрономическую программу поездки, многие российские туристы изучают меню и цены. Однако настоящие сюрпризы могут ждать не в строках прейскуранта, а в негласных правилах, которые местные жители усвоили с детства.
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