РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Собянин сообщил, какие новые социальные объекты откроются на западе Москвы

Собянин сообщил, какие новые социальные объекты откроются на западе Москвы

Жителей ЗАО получили современное жилье по программе реновации По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, на западе города планируется возведение и разработка проектов 46 жилых домов в рамках программы реновации.

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