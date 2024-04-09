Собянин сообщил, какие новые социальные объекты откроются на западе Москвы

Жителей ЗАО получили современное жилье по программе реновации По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, на западе города планируется возведение и разработка проектов 46 жилых домов в рамках программы реновации.
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