Россияне испытывают трудности в Турции из-за заблокированных карт

Туристы из России продолжают испытывать трудности в Турции в связи с блокировкой их банковских карт. По словам Генконсула в Анталье Сергея Ветрика, отдыхающие берут с собой наличку для оплаты, пишет РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии