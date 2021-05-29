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Представители ВОЗ рассказали о смертельных последствиях сверхурочной работы

Представители ВОЗ рассказали о смертельных последствиях сверхурочной работы

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения совместно с Международной организацией труда. Ведомства опубликовали первое в мире аналитическое исследование, которое продемонстрировало увеличение показателя смертности от сверхурочной работы.

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