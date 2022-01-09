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Президент «Интера» Чжан прибыл в Милан. Он поможет планировать зимние трансферы

Президент «Интера» Стивен Чжан прибыл в Милан. 30-летний менеджер встретился с командой, а затем поужинал тренером Симоне Индзаги и руководителями клуба – Беппе Мароттой, Стефано Антонелли и Пьеро Аузилио.

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