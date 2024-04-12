Коридоры затмений 2024: когда ожидаются и какие перемены ждут каждый знак зодиака Елена ГалицкаяАстрологи предупреждают о значительных переменных, сопровождающих коридоры затмений, которые проходят в текущем году.
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