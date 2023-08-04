Хватит, ребята. Преступления мигрантов уже нельзя списывать на «отдельные случаи», нельзя говорить, что «кто-то кое-где у нас порой».
«Заодно изнасилуем»: Терпение русских по мигрантам закончилось
Комментарии
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ЮП
Юрий Пласта
Более 20 лет назад предупреждали всех включая Президента. Будут убивать и насиловать. Не слушали они умные
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1 час.
Валерий Ребров
Но ведь случай в чертаново произошел конкретно,еще этих козлов спросили ограбили, а женщин то зачем насиловали ответ убил, чтоб на проституток не тратиться
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29 мин.
Rabiga Rafikova
Каждый раз спрашиваю: ПОЧЕМУ В ТАТАРСТАНЕ И БАШКОРТОСТАНЕ НЕТ ПРОБЛЕМ С МИГРАНТАМИ..?
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13 мин.
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