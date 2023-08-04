«Заодно изнасилуем»: Терпение русских по мигрантам закончилось

ЮП Юрий Пласта Более 20 лет назад предупреждали всех включая Президента. Будут убивать и насиловать. Не слушали они умные

Валерий Ребров Но ведь случай в чертаново произошел конкретно,еще этих козлов спросили ограбили, а женщин то зачем насиловали ответ убил, чтоб на проституток не тратиться