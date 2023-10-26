В зоопарке Саратова в результате пожара погибли более 40 животных

Возгорание зверинца в городском парке стало причиной гибели более 40 животных, сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин 26 октября в Telegram-канале.
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