В Петербурге открыли мемориальную доску легендарному профессору Валентину Ковальчуку

Вклад учёного в изучение блокады и битвы за Ленинград был поистине выдающимся. В Петербургском институте истории РАН сегодня открыта мемориальная доска, посвящённая Валентину Ковальчуку — учёному и заслуженному деятелю науки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии