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Гражданочка

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Слушаться дочь по поводу ее ребенка Анна Витальевна не хочет, но и скандалить нет желания: «Кивну головой и делаю по-своему!»

Слушаться дочь по поводу ее ребенка Анна Витальевна не хочет, но и скандалить нет желания: «Кивну головой и делаю по-своему!»

Слушаться дочь по поводу ее ребенка Анна Витальевна не хочет, но и скандалить нет желания: «Кивну головой и делаю по-своему!»— …Шестой год вместе живем, и жить нам так как минимум год еще, – рассказывает Анна Витальевна.

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