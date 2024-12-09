Слушаться дочь по поводу ее ребенка Анна Витальевна не хочет, но и скандалить нет желания: «Кивну головой и делаю по-своему!»— …Шестой год вместе живем, и жить нам так как минимум год еще, – рассказывает Анна Витальевна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии