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Шавкат Рахмонов может сразится с Кевином Холландом

12-й номер рейтинга полусреднего веса Кевин Холланд объявил, что выступит на турнире UFC Noches 16 сентября: «Я получил свой грузовик с тако, и вы понимаете, что это значит!».

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