Американец на распродаже купил ракету времен холодной войны, способную нести ядерный заряд

Весьма необычная ситуация произошла недавно в городе Белвью (штат Вашингтон, США), где местный житель хотел подарить Национальному музею ВВС США в Дейтоне (штат Огайо) ракету класса «воздух-воздух» времен холодной войны, способную нести ядерный заряд.
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