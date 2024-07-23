Компания Audi пересмотрела программу электрификации[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Несколько лет назад большинство автопроизводителей сделало главную ставку на разработку электромобилей и полный перевод своего модельного ряда на электротягу.
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