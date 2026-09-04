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Узган төндә Россиядә 490 пилотсыз очкыч юк ителгән

Узган төндә Россия төбәкләре өстендә дошманның 490 пилотсыз очкычы юк ителгән. Бу хакта РФ Саклану министрлыгы хәбәр итә.

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