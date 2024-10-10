"Палач" указал все особенности iPhone, предназначенных для разных стран

В условиях прекращения поставок iPhone в Россию пользователи вынуждены приобретать устройства Apple за рубежом, из-за чего важно понимать особенности и ограничения смартфонов, продаваемых на различных рынках.
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