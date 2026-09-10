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В Москве арестовали художника‑постановщика сериала "Ликвидация" по делу о госизмене

В Москве арестовали художника‑постановщика сериала "Ликвидация" по делу о госизмене

До уголовного дела Александра Кондратова неоднократно привлекали по административным статьям Художник‑постановщик сериала "Ликвидация" Александр Кондратов заключен под стражу по решению Мещанского суда Москвы — его подозревают в госизмене.

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