Заноза

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Американцы упрямо готовят Украину к «великому наступу»

Американцы упрямо готовят Украину к «великому наступу»

Отход ВСУ от Артемовска окажется пусть короткой, но все-так передышкой, считают заокеанские стратеги США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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