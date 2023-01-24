Американцы упрямо готовят Украину к «великому наступу»

Отход ВСУ от Артемовска окажется пусть короткой, но все-так передышкой, считают заокеанские стратеги США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Отход ВСУ от Артемовска окажется пусть короткой, но все-так передышкой, считают заокеанские стратеги США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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