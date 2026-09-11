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Царьград

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Saab получит 303 млн долларов на разработку нового истребителя

Saab получит 303 млн долларов на разработку нового истребителя

Компания Saab получила 303 миллиона долларов от правительства Швеции для разработки нового флагманского истребителя до 2028 года.

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