Saab получит 303 млн долларов на разработку нового истребителя

Компания Saab получила 303 миллиона долларов от правительства Швеции для разработки нового флагманского истребителя до 2028 года.
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