Французский полковник назвала изоляцию России серьезной ошибкой Запада

Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. Об этом в четверг, 8 июня, заявила в эфире «Соловьев LIVE» доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос.