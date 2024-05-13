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Врач Смирнова рассказала, что дефицит фолиевой кислоты провоцирует рак и бесплодие

Врач Смирнова рассказала, что дефицит фолиевой кислоты провоцирует рак и бесплодие

Дефицит фолиевой кислоты может негативно сказаться на здоровье человека. Для правильного развития организму необходима эта кислота, играющая важную роль в формировании клеток, расщеплении вредных аминокислот и создании эритроцитов.

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